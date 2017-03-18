В сентябре 2016 года Том Форд представил мужскую и женскую коллекции одежды, которые сразу после шоу поступили в продажу по системе «see now, buy now». Впоследствии этот показ стал первым и последним реализованным по данной концепции.

Согласно информации авторитетного издания о моде WWD, а также заявлениям представителей Tom Ford, дизайнер намерен отказаться от стратегии мгновенных продаж и вернуться к привычному расписанию недель моды. Свою следующую коллекцию весна-лето 2018 он покажет в Нью-Йорке в сентябре этого года.

Помимо этого, креативный директор марки намерен переместить часть своей команды, которая занимается разработкой женских коллекций, из Лондона в Лос-Анджелес. Команда дизайнеров, разрабатывающая мужскую линию, при этом остается в столице Великобритании. Новая студия Tom Ford теперь будет находиться в пространстве галереи Regen Projects, где ранее над своими коллекциями трудился экс-креативный директор марки Yves Saint Laurent - Эди Слиман.

Свое решение об отказе от продаж по системе «see now, buy now» Форд объяснил тем, что эта идея опережает время и на данный момент fashion-индустрия к ней еще не готова: «График доставки товара в магазины не совпадает с графиком показов мод. На протяжении месяца товар не приносил никакой прибыли, поскольку находился в складских помещениях».

Концепция «see now, buy now» позволяет покупать вещи из новых коллекций сразу после первого показа. К работе в таком режиме уже присоединились H&M, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Prada и Moschino.