Александр МакКуин всегда был неравнодушен к Шотландии и ее культуре. Чего только стоит одна из его первых коллекций осень-зима 1995 под названием «Высокогорное изнасилование»: тогда модели вышли на подиум в рваной одежде, как будто из сожженных хибар.

Во «Вдовах Каллодена» осень-зима 2006 дизайнер воспел шотландцев, погибших во время последней крупной баталии на британской земле. В результате трибьюта получилась одна из самых фотографируемых коллекций, в центре которой - тартаны различных кланов, сражавшихся на стороне шотландского ополчения под предводительством Чарльза Эдуарда Стюарта.

Спустя десять лет на показе весна-лето 2017 в Париже Сара Бертон решила отдать дань памяти великому МакКуину, трагически ушедшему из жизни в 2010 году. Сделала она это с присущей нежностью и умиротворенностью, выбрав главной темой национальные костюмы Шетландских островов.

Как обычно, мастера Дома Alexander McQueen блестяще исполнили даже мельчайшие детали. Большинство вещей были вышиты сложными цветочными узорами, стянуты кожаными поясами и корсетами. Тонкие, как паутина, шетландские кружева украшали орнаменты с классическими кельтскими изображениями флоры и фауны: чертополоха, мака, роз, морских птиц и мифических чудищ. Получилась неожиданная комбинация органзы и тюля с рассыпанными на нем дикими цветами и панковских влияний, столь любимых самим МакКуином.

Сейчас же настало время представить рекламную кампанию этой волшебной коллекции. Ее главной героиней стала итальянская модель Виттория Черретти, а автором - Джейми Хоуксворт, сотрудничающий с брендом уже который сезон подряд.

Как ни странно, съемки кампейна проходили не в Шотландии, а в Африке. И даже на фоне песчаных дюн вблизи моря платья Сары Бертон смотрелись не менее волшебно и прекрасно, чем в окружении сумрачных гор и лесов Туманного Альбиона.