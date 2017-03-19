Александр Вэнг взял курс на расширение своей банды. Рекламную кампанию весенней коллекции с участием #wangsquad дизайнер представил в середине декабря, но спустя пару месяцев решил продолжить ее самым необычным образом. Теперь к кадрам, где три музы Вэнга: Лекси Болинг, Анна Эверс и Бинкс Уолтон, - а также британская модель Адвоа Абоа и реперы R. Kelly и Лила Яхти закатывают громкую вечеринку, кутят и веселятся, а потом возвращаются с нее утром по домам, присоединился еще один герой.

И герой этот – не кто-нибудь, а самый суровый парень, которого только можно найти, - солист скандально известной южноафриканской рэп-рейв-группы Die Antwoord Уоткин Тюдор Джонс, более известный под псевдонимом Ninja (Ниндзя).

Он принял участие в продолжении кампании, посвященной вечеринкам. Съемку в очередной раз доверили дуэту Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин (Inez & Vinoodh): в объективе голландских фотографов Ниндзя предстает в «пижамном» сете нежно-голубого цвета с едва заметным принтом из весенне-летней коллекции Alexander Wang.

Что касается самой коллекции, представленной на Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре, дизайнер окрестил ее как “50 оттенков серого” и “Короли Догтауна” в одном флаконе.