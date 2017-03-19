С наступлением весны модные бренды спешат представить свои рекламные кампании, отражающие настроение нового сезона. На очереди – Michael Kors Collection, выбравший главной героиней съемки пуэрториканку Джоан Смоллс. «Вся коллекция посвящена сочетанию силы и женственности, и модель Джоан Смоллс является идеальным воплощением этих качеств», - прокомментировал выбор рекламного лица дизайнер.

Темой фотосессии Michael Kors Collection стала энергия и романтика. Легендарный фотограф Марио Тестино, который уже не первый сезон сотрудничает с американском брендом, запечатлел модель в роскошном кабриолете с белым салоном. На снимке девушка демонстрирует один из знаковых образов новой коллекции – женственное «семидесятническое» платье с глубоким декольте и цветочным принтом в приглушенных тонах в виде цветущей азалии и мускатного ореха, босоножки на устойчивом каблуке и платформе и клатч, собранный из нескольких рядов кожаных рюш.

«Младшую сестру» Michael Kors Collection – более демократичную линейку MICHAEL Michael Kors – в новом сезоне представляют топ-модели Тейлор Хилл и Роми Стридж, воплотившие культивируемый Корсом образ джетсеттеров.

«Я хотел передать образ жизни нового поколения супермоделей, которые находятся в постоянном движении, ведут гламурный образ жизни, поэтому кадры получились живыми, солнечными и роскошными», - рассказал Майкл Корс о съемке, в которой девушки будто случайно попали в объектив папарацци, только сойдя с трапа самолета. Тейлор и Роми мило болтают, только что приехав на гламурное мероприятие, одетые во все белое и прихватив с собой не менее белоснежного шпица.