Каждый раз когда NARS анонсирует новую коллаборацию, это становится огромным событием в бьюти-мире. Недавно Франсуа Нарс назвал лицом летней коллекции макияжа 45-летнюю актрису и певицу, дочь Джейн Биркин и Сержа Генсбура - Шарлотту Генсбур. Звезда фильмов «Нимфоманка», «21 грамм» и «Наука сна» не только позировала для рекламы, но и разработала все 18 продуктов из линейки вместе с легендарным визажистом.

«Шарлотта невероятно обаятельна и талантлива, у нее потрясающее врожденное чувство вкуса и стиля. Я восхищаюсь ее волей и способностью не идти на компромиссы, не принимать границы и полностью посвящать себя работе», - рассказал основатель косметического бренда.

В совместную коллекцию Генсбур и NARS Cosmetics, которую выпустят ограниченным тиражом, вошли продукты для глаз, губ и щек. По слухам, в ней также появится принципиально новый продукт, которого ранее не было в ассортименте бренда. Подробности коллаборации не разглашаются. Учитывая, что Шарлотта Генсбур в повседневной жизни практически не красится, а на съемках и для красных дорожек актрисе чаще всего делают smoky eyes, в коллекции стоит ждать палетки теней в серо-коричневой гамме, туши для ресниц и продукты для губ естественных оттенков.

«В коллекции нашла отражение любовь Шарлотты к угольным глазам, розовым щекам и необычному видению красоты Франсуа Нарсом. Это по-настоящему художественная коллекция от начала до конца», - сообщается в пресс-релизе марки.

Известно, что в продажу линейка выйдет 15 апреля.