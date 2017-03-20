Чистое небо, залитые солнцем скалы и безлюдный пляж в Санта-Барбаре послужили живописным пейзажем для новой рекламной кампании Twin-Set. В авантюрное путешествие в Калифорнию отправились топ-модели Эмили Ратаковски и Саша Пивоварова. Позируя на фоне океана, девушки примерили наряды в стиле бохо из весенне-летней коллекции итальянского бренда. Фотографом выступил Джампаоло, ответственный за последнюю кампанию Dolce & Gabbana.

Идея съемки принадлежала дизайнеру марки Симоне Барбиери. В кадре героини предстают в длинных летящих, вязаных и мини-платьях, легких брюках, двубортных жакетах и кружевных блузах. Тема коллекции - стиль бохо, поэтому в цветовой палитре преобладают натуральные бежевые, белые и зеленые оттенки, разноцветное кружево и цветочно-геометрические принты. Основную линию нарушают только два рок-н-ролльных образа из денима.

Кампания Twin-Set весна-лето 2017 – это рассказ о приключении двух девушек, разделяющих свободный и романтический дух бренда. По словам Джампаоло Сгура, в съемке он решил акцентировать внимание на «изысканной молодости», а также богемном стиле коллекции. Помимо ярких рекламных снимков, также был представлен мини-фильм, в котором главные героини кампании запечатлены в образе молодых красоток на отдыхе, гуляющих вдоль побережья, позирующих друг другу и заодно модному фотографу.