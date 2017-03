Пионер see now - buy now Том Форд решил отказаться от новаторского режима продаж – по словам дизайнера, решение продиктовано неготовностью fashion-индустрии к подобным нововведениям. Кроме этого, следующее шоу Tom Ford пройдет не в Лондоне, как было ранее, а в Нью-Йорке.

К привычному календарю показов Форд вернулся с традиционной для себя коллекцией, полной необычного кроя, мерцающих пайеток и восьмидесятнического диско. Цветные колготки и бескомпромиссные мини, лакированная кожа и сверкающие платья, разноцветные шубы и кожаные скинни – поэкспериментировав пару сезонов с эпохами, фасонами и стилями, в осенне-зимнем сезоне дизайнер вновь обратился к своей фирменной эстетике - сексуальной и провокационной. «У меня есть конкретные клиентки, и они хотят выглядеть сексуально. Они хотят чувствовать свое тело и показывать фигуру. И лучше всего эти ощущения рождаются в плотно прилегающей одежде», - рассказал американец.

Напомним, что в конце 2015 года Том Форд отказался от проведения полноценных показов и вместо этого снял музыкальный клип с участием Леди Гаги на песню «I want your love», в котором показал коллекцию весна-лето 2016. Мини-юбки и топы в сетку, кожаные плащи и блестящие платья в пол – таков был гардероб участниц зажигательного видео. В этом году дизайнер возвратился к диско-эстетике, разбавив ее яркими цветами: оранжевым, пурпурным, желтым и розовым. Их присутствие в коллекции Форд объясняет тем, что продолжительное время он провел в Лос-Анджелесе, снимая свой последний фильм «Ночные животные» с Эми Адамс, за который получил Гран-при73-го Венецианского кинофестиваля.