В этом году Карл Лагерфельд решил уделить больше внимания творческому наследию легендарной Габриэль Шанель и ее личности. Как дань уважения многогранному характеру и таланту, он посвятил Мадемуазель сумку, выпущенную в весенне-летней коллекции, и назвал ее именем Gabrielle.

Рекламную кампанию новой коллекции аксессуаров модный Дом начал анонсировать еще в январе. Тогда с журналистами поделились скетчем Карла Лагерфельда и впечатляющим списком участников съемки, в который вошли амбассадоры бренда: актриса Кристен Стюарт, модель Кара Делевинь, писатель и музыкальный продюсер Каролин де Мегрэ и певец Фаррелл Уильямс.

Ближе к долгожданному выходу съемки, намеченному на 3 апреля, бренд приоткрыл завесу тайны над тем, как будет выглядеть самая ожидаемая рекламная кампания этого сезона, – Chanel опубликовали тизеры четырех короткометражек, снятых разными режиссерами.

Каждый фильм выполнен в собственной технике - вместе они передают фантастическую и таинственную ауру, которая окружала Габриэль Шанель. В первом видео, автором которого стал австралиец Дэниэл Эскилл (он снял для Sia шесть клипов, включая суперхит Chandelier), Кристен Стюарт встретится с духом самой легендарной Коко. Японка Шиши Ямазаки использовала методику ротоскопирования, превратив фильм с Карой Делевинь в урбанистический поп-мультфильм. Каролин де Мегрэ предстала в черно-белом ролике Оливье Ассайаса, который снимали в квартире времен перестройки Парижа. Героем заключительного видео стал Фаррел Уильямс, снятый режиссером Антуаном Карлье в пустом концертном зале.