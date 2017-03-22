Хадид –фамилия, которая в fashion-индустрии гарантирует успех для любой рекламной съемки или обложки журнала. Дизайнеры вроде Карла Лагерфельда, Джереми Скотта и Оливье Рустена давно это поняли и не стали выбирать между Джиджи и Беллой, а позвали на свои показы сразу двоих. Правда, в семье Хадид есть еще и третий, пусть менее известный и только начинающий делать свои первые шаги в модельном бизнесе, младший брат – 17-летний Анвар.

В прошлом году юноша подписал контракт с агентством IMG, после чего его карьера стремительно пошла вверх. В портфолио молодого человека уже числится обложка Teen Vogue за июнь-июль 2016, участие в показах Moschino resort весна-лето 2017 и Fenty Puma by Rihanna на Парижской неделе моды, а также контракт с Hugo Boss. Из отличительных особенностей помимо интересной внешности - на спине Анвара красуется татуировка «1999», которая означает год его рождения. К началу 2017-го молодой человек успел набрать свой первый миллион подписчиков в Instagram.

Новый проект Анвара - рекламная кампания Zadig & Voltaire, где он снялся вместе со своей сестрой Беллой. Серия фотографий посвящена 20-летию бренда. Этим и был обусловлен выбор моделей – представителей нового поколения молодых и успешных. Помимо них в съемке приняла участие модель Вера Ван Ерп. На фото младший брат Беллы и Джиджи Хадид позирует в черных брюках, футболках горчичного и черного цвета, а также в сером пиджаке, поверх которого надет коричневый тренчкот.