Совсем скоро 43-летняя Кейт Мосс появится на большом экране. После прошлогоднего дебюта в полнометражной ленте режиссера Манди Флетчера под названием «Absolutely Fabulous: The Movie» (Просто потрясающе) британская супермодель снялась в продолжении комедийного фильма «Love Actually» (Реальная любовь).

Актерский состав легендарного фильма, который вышел в 2003 году, снова соберался вместе ради короткометражного 10-минутного сиквела. Он выйдет в эфире канала BBC 24 марта по случаю Red Nose Day (Дня Красного Носа) - праздника юмора и ежегодного мероприятия по сбору средств для благотворительного фонда «Comic Relief», одним из основателей которого является Ричард Кертис, сценарист той самой «Реальной любви».

Свое участие в проекте подтвердили Кира Найтли, Колин Ферт, Лиам Ниссон, Хью Грант, Мартина Маккатчен и Кейт Мосс. Модель в касте появилась совершенно неожиданно, поскольку в первой части у нее роли не было. Похоже, создатели фильма решили не изменять своим традициям: в «Реальной любви» 2003 года эпизодическую роль сыграла другая супермодель - Клаудия Шиффер.

Какую роль создатели фильма отвели Кейт, пока неизвестно. Для Мосс этот опыт в кино не будет первым: она сыграла саму себя в фильмах «Просто потрясающе» и «Образцовый самец - 2», а также снялась в нескольких короткометражках.