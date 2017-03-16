С 21 по 26 марта в Гостином дворе пройдет 37-я «Неделя моды в Москве. Сделано в России», которая проводится Ассоциацией Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке МИНПРОМТОРГА России.

Индустрия fashion всегда активно реагирует на изменения, происходящие в культурной, экономической и других сферах и интегрирует новые направления в моду. В этом сезоне Неделя моды в Москве поддерживает курс на разноформатность и инновации, а также демонстрирует несколько коллабораций, получивших успешное развитие. Откроет Неделю моды в Москве показ российского Кутюрье Валентина Юдашкина.

Модный Дом Valentin Yudashkin совсем недавно осуществил ребрендинг совместно с ведущим итальянским архитектором Роберто Бачиокки, привнеся в философию марки свежие идеи и новые концептуальные решения, которые нашли отражение и в представленной коллекции.

Основной темой коллекции Valentin Yudashkin prêt-à-porter осень-зима 2017-2018 стал мужской костюм в ХХ столетии, его эволюция и многогранный характер. Дизайнер обращается к деталям, формам и акцентам мужского стиля, перенося их на женский костюм. Он сочетает мужественность с женской элегантностью, создавая выразительные и чувственные образы.

Также в рамках открытия Недели моды в Москве Валентин Юдашкин и компания Faberlic представят cвою новую коллаборацию. Известный российский Кутюрье создал уникальную коллекцию женской одежды FLEUR DE LIS («Королевская лилия») специально для Faberlic и два уникальных парфюмерных аромата Faberlic by VALENTIN YUDASHKIN Gold и Faberlic by VALENTIN YUDASHKIN Rose, которые будут официальными ароматами Недели.

Яркими и запоминающимися обещают стать показы дизайнеров - постоянных участников Недели. Они снова удивят необычным современным подходом к демонстрации модных тенденций. Признанные хедлайнеры, которые зададут тренды на будущий осенне-зимний сезон: Erica Zaionts, Liza Romanuk, Sergey Sysoev, Elena Teplitskaya, Eleonora Amosova, Elena Shipilova, Olga Kunitsyna, Ekaterina Romanova, Dora Blank и другие. Их показов всегда с нетерпением ждет модная публика, глянцевые СМИ и байеры.

Концептуальные остромодные коллекции покажут Artem Krivda, Daniil Landar, Elena Piskulina, Lolita Ziatkovskaya, MD Makhmudov Djemal, The Kravets.

Особым сюрпризом для всех поклонников станет презентация бренда Yanina Couture, которая пройдет не на подиуме, а в роскошных интерьерах отеля St.-Regis.

В международном блоке Недели Моды в Москве состоятся fashion шоу участников из разных стран: Annette Hoffmann (Германия), Lа Redoute (Франция), Apti Eziev (Беларусь). Компания La Redoute считает, что мода должна быть многоформатной, и по традиции, подготовила для Недели моды в Москве сразу два показа. На подиум выйдут модели стандартных размеров и Plus Size.

Закроет Неделю Моды в Москве показ Victoria Andreyanova, которая представит свою коллекцию prêt-à-porter fall-winter 2018 в европейском стиле. Профессионалы международной индустрии моды уже успели дать высокую оценку моделям дизайнера, представленным в шоу-руме в Милане.

Неделя Моды в Москве, продолжая традиции всех мировых модных недель, поддерживает и способствует продвижению молодых талантливых дизайнеров, открывает широкой публике новые имена. В числе участников, чьи показы впервые пройдут на подиумах Гостиного Двора, марки STHENFELD, Anastasiya Annecy, Gera Skandal, SIAMMSIAMM из Екатеринбурга и «Меховая фабрика Дуэт» из Крыма. Также в рамках Недели продемонстрируют свои коллекции начинающие дизайнеры-победители конкурса «.RU. Сделано в России» и студенты Института Бизнеса и Дизайна.

Социальная программа, остается одной из важнейших миссий Недели моды. В этом сезоне она включает сразу несколько значимых проектов, уже ставших традиционными. Среди них интеграционный показ НП «Открытый мир», который продолжит линию проектов информационной поддержки и содействия интеграции инвалидов, и показ благотворительного проекта Департамента социальной защиты населения города Москвы «Поможем выпускникам подготовиться к школьному балу»

Особое внимание будет уделено детской моде, активно развивающейся в последнее время. Показы детской одежды проведут сразу несколько брендов, среди которых: STILNYASHKA, LANA2ROCK by JULIA ASUTINA, FUNNY SUNNY и другие.

Зона шоу-румов претерпела кардинальные изменения и предоставит в этом сезоне расширенные возможности для гостей Недели и байеров. Получившие популярность в последнее время новые retail тренды отразились не только на подиумных показах, но и стали причиной существенного роста запросов со стороны дизайнеров на профессиональные шоу- румы.

Организаторами деловой программы выступит Fashion Consulting Group совместно с ModaHSE Центром «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды» ВШЭ. В этом сезоне Fashion School в программе занятий: современные PR инструменты для продвижения fashion марок, ключевые модные тенденции будущего сезона, презентация новой программы по визуальному мерчандайзингу и открытый урок по английскому языку для работы с fashion индустрией. Мастер-классы будут полезны специалистам из индустрии моды, дизайнерам, начинающим предпринимателям, стилистам и всем, кто мечтает о карьере в fashion.

Официальным визажистом Недели моды в Москве уже 15-й сезон подряд станет марка MaxFactor. Основанный более века назад, бренд Max Factor всегда был и до настоящего времени остается одним из лидеров бьюти-индустрии. Создавать образы для показов будет команда профессиональных визажистов, а главными помощниками выступят новинки бренда – тушь 2000 Calorie Curl Addict и тональная основа Lasting Performance.

Статус официального стилиста Недели моды в Москве сохранит компания ESTEL, которая продемонстрирует основные тенденции в создании причесок и представит новинки по уходу за волосами.