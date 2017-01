Французская косметическая фирма Guerlain Parfumeur, основанная в 1828 году, удостоилась чести объявить Анджелину Джоли символом своего нового аромата для женщин. "Мы создаем духи для женщин, которыми восхищаемся", ― заявил Жак Герлен (Jacques Guerlain), создатель ряда легендарных ароматов, включая Shalimar, L'Heure Bleue и Mitsouko.

Для главного парфюмера компании Guerlain Тьери Вассера (Thierry Wasser) Анджелина Джоли стала источником вдохновения, позволившим ему создать аромат, выражающий идею, которую можно сформулировать как "характерные черты женщины", а именно: предпочтения, эмоции и мечты, свойственные современным женщинам. Сотрудничество между Анджелиной и компанией Guerlain началось в декабре 2015 года в Камбодже, где она руководила съемками своего фильма First They Killed My Father ("Сначала они убили моего отца"). Однако своими корнями оно уходит в детство Анджелины ― она помнит, как ее маме нравилась пудра Guerlain.

Анджелина Джоли ― кинорежиссер, спецпредставитель Агентства ООН по делам беженцев и соучредитель программы "Инициатива по предотвращению сексуального насилия". Все средства, полученные за участие в рекламной кампании Guerlain, она пожертвовала на благотворительность.