Праздники продолжаются!..

В Москве с 9 по 12 февраля пройдёт XVIII-я выставка-продажа «Бижутерия. От винтажа до наших дней».

Зима богата праздничными днями, а значит, и возможностью дарить и принимать подарки. В январе Новый год сменяется Рождеством и Святками, в феврале начинаются карнавалы и наступает самый романтичный праздник – День всех влюблённых – День святого Валентина. Пожалуй, самые уникальные и оригинальные украшения к этим праздникам в качестве подарка можно будет найти на выставке «Бижутерия. От винтажа до наших дней».

Такие покупки совершаются по велению сердца, а на выставке «Бижутерия. От винтажа до наших дней» ещё легко и изящно. Выбор украшений здесь всегда огромный, материалы, эпохи и стили исполнения настолько разные и неординарные, что найти своё заветное бижу сможет каждый посетитель, тем более, что и цены на украшения рассчитаны абсолютно на любой кошелёк.

Создать романтическое настроение поможет и спецпроект: «Карнавал в лицах, масках и фактах». Самый главный и старейший карнавал – венецианский – стартует уже 11 февраля и продлится две недели, бразильский прогремит в последние дни перед Великим постом (конечно, отсчёт ведётся от католической Пасхи). Несмотря на возраст, оба карнавала не сдают своих позиций и далеки от того, чтобы превратиться в простой туристический аттракцион. Это действительно праздник – с музыкой, переодеванием, неожиданными встречами, яркими зрелищами и прекрасными воспоминаниями. Собрание масок и украшений венецианского карнавала, интересные рассказы завсегдатаев о незабываемом празднике так увлекательны, что можно легко дать себе обещание в следующий раз обязательно посетить Венецию в феврале. А пока остаёмся в Москве и идём с друзьями на выставку «Бижутерия. От винтажа до наших дней», которая пройдёт в ТВК «Тишинка» (выставочное пространство «Т-Модуль») с 9 по 12 февраля 2017 года.

Каждый день работы выставки всех посетителей ожидает приятный сюрприз: два раза в день, в 14:00 и в 18:00, будет проходить розыгрыши подарков. Стать обладателем ценных сувениров – винтажных и современных украшений – может любой посетитель выставки, так как в розыгрыше будут принимать участие все входные билеты.

Предварительная продажа билетов: www.iframeab-pre0346.intickets.ru/node/3593786

Купить билет можно будет и на выставке в дни её работы (с 9 по 12 февраля).

Адрес: Москва, Тишинская площадь, дом, 1 («Т-Модуль»)

График работы выставки:

09 февраля: с 19:00 до 22:00;

10, 11, 12 февраля: с 11:00 до 21:00

Стоимость входного билета:

09 февраля, на торжественное открытие – 1000 руб., 10,11,12 февраля – 200 руб.

Для детей до 16-ти лет – вход бесплатный.

Организатор: Выставочная компания «НОК»

+7 (495) 585-72-74

info@bijou-moscow.com

www.bijou-moscow.com

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