Началось голосование в XVII международном конкурсе молодых дизайнеров «Поколение NEXT». Конкурс проходит в рамках крупнейшей выставки легкой и текстильной промышленности Северо-Западного региона «Индустрия Моды». В голосовании по адресу: http://modanews.ru/NEXT представлены работы 27 финалистов направления «КОСТЮМ» и 31 работа финалистов конкурса по направлению «ТЕКСТИЛЬ» (дизайнеры тканей). В этом сезоне к участникам из России присоединились авторы из Белоруссии. Голосование продлится до 13 марта. Проголосовать может каждый желающий. Победители голосования – получат специальные призы от проекта ModaNews.ru (АО «КОНЛИГА МЕДИА») и Solstudio Textile Design. Награждение победителей конкурса пройдет в рамках торжественной церемонии открытия выставки «Индустрия Моды» 16 марта в ПСКК (Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 8). Официальный хештег #modanewsnext.

Призы ModaNews 2017:

Победитель голосования по направлению «КОСТЮМ» получит книгу из серии «Библиотека журнала “Ателье”» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА».

Специальный приз в направлении Конкурса «Поколение NEXT» – «ТЕКСТИЛЬ»: Стажировка летом 2017 года в Московской студии дизайна Solstudio Textile Design партнер Конкурса Интернет-портал ModaNews вручает среди финалистов весны 2017 года.

Победитель голосования по направлению «ТЕКСТИЛЬ» получит книгу из серии «Библиотека журнала “Ателье”» от проекта ModaNews.ru Издательского Дома «КОНЛИГА МЕДИА».

Помимо подписки и альбомов ModaNews приготовил несколько замечательных призов: Победителю по направлению «ТЕКСТИЛЬ» книгу из серии «Библиотека журнала “Ателье”» – «Эскиз и рисунок» II том и Специальный приз в направлении «КОСТЮМ» – «Выбор редакции ModaNews»: книга из серии «Библиотека журнала “Ателье”» – «Основы и приемы кроя женской одежды», а также сертификат на публикацию развернутого интервью на сайте ModaNews.ru.

ModaNews.ru – ежедневный интернет-портал индустрии моды (Рег. СМИ ЭЛ № ФС 77-20930), созданный и поддерживаемый издательским домом «Эдипресс-Конлига», выпускающим профессиональные журналы «Ателье» и «Индустрия моды». На страницах портала каждый день публикуются эксклюзивные новости, освещающие события в национальной и мировой индустрии моды, регулярно выходят статьи и интервью, анонсы важных событий в мире российской индустрии моды. Кроме новостей и статей на страницах ModaNews.ru размещена информация о предприятиях и товарах отрасли, о конкурсных торгах, издаваемой литературе, отраслевой прессе, резюме и вакансиях, а также собрание тематических ссылок и светская хроника; есть возможность публикации объявлений. Отдельный раздел сервера посвящен видеообучению в области индустрии моды.

Международная выставка легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды» – наиболее значимое событие для представителей модного бизнеса Северо-Запада РФ, единственная отраслевая выставка в регионе. Выставка пройдет в ПСКК (Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, дом 8) с 6 по 9 октября 2016 года. В выставке принимают участие около 300 производителей легкой и текстильной промышленности из России и зарубежных стран. Более 10 000 специалистов модной индустрии посещают экспозицию и деловые мероприятия «Индустрия Моды».

Конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT» входит в Программу продвижения молодых специалистов, проводимую Выставочным объединением «ФАРЭКСПО». Цель Программы – создание платформы для профессиональных контактов и сотрудничества между молодыми специалистами, производителями и байерами в рабочем пространстве Международной выставки «Индустрия Моды». Открытый Конкурс молодых дизайнеров проводится дважды в год, в марте (Весенняя сессия) и октябре (Осенняя сессия) на Международной выставке легкой и текстильной промышленности «Индустрия Моды». Организатор конкурса: Выставочное объединение «ФАРЭКСПО» при поддержке партнеров.

Группа текстильных компаний Solstudio Textile Group была создана в Москве в 1999 году и состоит из нескольких подразделений.

Студия текстильного дизайна Solstudio Textile Design создает текстильный паттерн – рисунки для ткани и продает их в 30 стран мира, является единственным российским участником текстильных выставок Premiere Vision (Париж), Intertextile Shanghai (Шанхай), Munich Fabric Start (Мюнхен), Indigo (Нью-Йорк). В составе группы компаний 13 лет было швейное производство, и накопленный опыт помогает студии создавать удобный для производства одежды рисунок, учитывающий потребности кроя. Студия была отмечена зарубежными наградами. В 2014 году рисунок «Рентген цветка» был назван лучшим принтом сезона осень-зима 2015/16 на конкурсе Premiere Vision, а осенью 2016-го студия стала мировым трендсеттером – паттерн «Три грации» был опубликован в официальной брошюре тенденций сезона осень-зима 2017-18 Premiere Vision. В этом же сезоне два паттерна победили в номинации «Best Buyers’ Choice – Выбор байеров». В студии 8 штатных художников и около 20 внештатных. Сотрудники студии ведут лекционную и обучающую работу по продвижению современного текстильного дизайна, реализуют экспериментальный курс в МГХПА им. С.Г.Строганова, сотрудничают с другими вузами. Студия создает рисунки для собственного бренда Radical Chic.

Radical Chic – это готовый продукт (платки, шарфы, зонты и одежда), основанный на рисунках студии дизайна. Radical Chic – это не просто аксессуары, а новое средство коммуникации, на платках истории рассказаны средствами современного промышленного дизайна. Шелковые платки Radical Chic продаются в пяти странах, в более 20-ти городах России, в том числе в двух собственных магазинах в Москве. В 2015 году бренд получил премию «Золотое веретено» Национальной академии индустрии моды и победил в номинации «Компания года» премии Profashion Awards.

Фабрика Red Dot Industry была запущена в 2016 году и осуществляет цифровую печать на тканях в Москве. Результат работы позволяет ей конкурировать с зарубежными производствами.

Компания «Студио Соль» на протяжении 17 лет является представителем в России крупнейших текстильных компаний мира, таких как Carnet – Gruppo Ratti (Италия), Scabal (Бельгия), Ruffo Coli (Италия) и других.

Уникальность группы компаний Solstudio Textile Group заключается в том, что несколькими маленькими компаниями (малый и микробизнес) она охватывает все процессы от создания рисунка для ткани до производства конечного продукта и собственной розничной сети.