Виктория Елизарова (Angel Vi): "Я стараюсь сочетать красоту и удобство" ↓
«Angel Vi» — российский дизайнерский бренд одежды, во главе которого стоит прекрасная и чуткая Виктория Елизарова. Она создает невероятно женственные коллекции, которые смело можно назвать настоящими шедеврами. В коллекции дизайнера присутствую разные стили и направления. Основательница марки Виктория Елизарова рассказала о своем творчестве, о секретах гармонии в моде и о своих планах на будущее.
-Как создавалась ваша первая коллекция?
-На это меня вдохновила моя бабушка, она безумная модница: каждый раз, когда мы приезжали к ней в гости, она открывала свой сундук и показывала свои наряды, новые платья или ткани. В один из дней она была очень грустная и сказала, что ее портная больше не шьет. Подумав пару дней, я решила сделать простое, но очень лаконичное платье и добавить вышивку из бисера. Платье получилось очень женственным и нежным. Бабушка была в восторге, и у меня появилось вдохновение, хотелось творить и творить дальше.
-Виктория, ваши линейки всегда разнообразны и неповторимы, изящны и одновременно привлекательны, просты и при этом роскошны. В чем секрет?
-Я стараюсь сочетать красоту и удобство, чтобы любая девушка смогла подобрать наряд по вкусу.
-Каков обязательный атрибут вашей коллекции, без которого ваш дизайн будет незавершенным?
-В первую очередь я учитываю все нюансы женского строения и добавляю изюминку в каждый образ, это может быть как кружево так и аппликации или ручная вышивка бисером.
-Виктория, что вам особенно нравится в вашей работе?
-В моей работе самое главное для меня это мои клиенты, для меня они все звезды. Все очень разные и каждая клиентка, как отдельная книга, которую можно все время «читать» и получать массу удовольствия от общения.
-Как вы считаете, каким образом одежда влияет на внутреннее состояние человека и восприятие его окружающими?
-Встречая человека впервые, мы обращаем внимание на то, как он одет. Первое впечатление складывается по внешности, так как о другом мы пока не знаем, поэтому необходимо уметь одеваться правильно и создавать привлекательный образ.
-Виктория, какова география бренда «Angel Vi»?
-Мы находимся в центре России, и у нас работает доставка по всему миру. Очень приятно отправлять заказы в разные уголки мира. Например, последний наш заказ мы отправили в Валенсию.
-Каковы ваши планы на ближайшие годы?
-Мы планируем расширение в регионы.
-Виктория, как по-вашему выглядит оглушительный успех?
-Никогда об этом не задумывалась. Для меня нет предела совершенства и всегда есть чему поучиться и к чему стремится.
Адрес:
boutique 1221
"MOD Design"
Конюшковский Малый пер., 2
1 этаж
Тел.: 8 916 076 76 07
Евгения Алфер
28 декабря 2016
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