«Angel Vi» — российский дизайнерский бренд одежды, во главе которого стоит прекрасная и чуткая Виктория Елизарова. Она создает невероятно женственные коллекции, которые смело можно назвать настоящими шедеврами. В коллекции дизайнера присутствую разные стили и направления. Основательница марки Виктория Елизарова рассказала о своем творчестве, о секретах гармонии в моде и о своих планах на будущее.



-Как создавалась ваша первая коллекция?



-На это меня вдохновила моя бабушка, она безумная модница: каждый раз, когда мы приезжали к ней в гости, она открывала свой сундук и показывала свои наряды, новые платья или ткани. В один из дней она была очень грустная и сказала, что ее портная больше не шьет. Подумав пару дней, я решила сделать простое, но очень лаконичное платье и добавить вышивку из бисера. Платье получилось очень женственным и нежным. Бабушка была в восторге, и у меня появилось вдохновение, хотелось творить и творить дальше.



-Виктория, ваши линейки всегда разнообразны и неповторимы, изящны и одновременно привлекательны, просты и при этом роскошны. В чем секрет?

-Я стараюсь сочетать красоту и удобство, чтобы любая девушка смогла подобрать наряд по вкусу.



-Каков обязательный атрибут вашей коллекции, без которого ваш дизайн будет незавершенным?



-В первую очередь я учитываю все нюансы женского строения и добавляю изюминку в каждый образ, это может быть как кружево так и аппликации или ручная вышивка бисером.



-Виктория, что вам особенно нравится в вашей работе?



-В моей работе самое главное для меня это мои клиенты, для меня они все звезды. Все очень разные и каждая клиентка, как отдельная книга, которую можно все время «читать» и получать массу удовольствия от общения.



-Как вы считаете, каким образом одежда влияет на внутреннее состояние человека и восприятие его окружающими?



-Встречая человека впервые, мы обращаем внимание на то, как он одет. Первое впечатление складывается по внешности, так как о другом мы пока не знаем, поэтому необходимо уметь одеваться правильно и создавать привлекательный образ.



-Виктория, какова география бренда «Angel Vi»?



-Мы находимся в центре России, и у нас работает доставка по всему миру. Очень приятно отправлять заказы в разные уголки мира. Например, последний наш заказ мы отправили в Валенсию.



-Каковы ваши планы на ближайшие годы?



-Мы планируем расширение в регионы.



-Виктория, как по-вашему выглядит оглушительный успех?



-Никогда об этом не задумывалась. Для меня нет предела совершенства и всегда есть чему поучиться и к чему стремится.



Адрес:

boutique 1221

"MOD Design"

Конюшковский Малый пер., 2

1 этаж

Тел.: 8 916 076 76 07