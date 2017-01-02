Буквально на днях нашумевшее модное место, где собраны лучшие коллекции дизайнеров и брендов исключительно из России и СНГ, - Дом российской моды by Russian Fashion Roots – открыл свои двери! Теперь в Москве есть самый большой бутик, более 1000 квадратных метров, с нашими дизайнерами, где русская Мода будет главным действующим лицом. И находится он в торгово-гостиничном комплексе «Киевский», на 3-м этаже (ул.Киевская, д.2).

Мероприятие посетили селебрити, стилисты, представители глянцевых изданий и интернет-порталов. Наталия Гулькина, Анна Чурина, Ирина Лачина, Анна Тихомирова, Катя Семенова, Алиса Толкачёва, Катя Директоренко, Юлия Ромашина, Катя Дробыш, Лена Борщева, Ирина Сашина, Гога Никабадзе, Юля Беретта, Алексей Лысенков, Мария Романова, солистка группы Города 312-Ая, группа ЛОВИ — Саша Лавер, Рома Данилов и другие гости.

Новый Российский дом моды во многом отличается от обычных магазинов одежды и бутиков. Он уникален. Помимо того, что здесь собраны лучшие вещи и лучших дизайнеров, здесь же будут разворачиваться самые грандиозные события, связанные с русской fashion-индустрией. Здесь можно встречаться, обсуждать тенденции и, конечно, подбирать одежду от лучших наших модельеров, - от строгой классики и офисного стиля до самых необычных фасонов. Это новое модное место объединяет модных людей, сильнейших дизайнеров, молодые дарования, талантливых стилистов, успешных предпринимателей и вообще всех тех, кто неравнодушен к русской моде. В новом Доме российской моды можно купить не только готовые вещи, но и заказать что-то индивидуально- новый проект подразумевает не только обычный мультибрендовый магазин, но и особый мир с системой услуг, где каждого, даже самого избирательного, покупателя ждёт стопроцентное внимание и полная удовлетворенность приобретёнными вещами.

Открытие нового Дома Российской Моды состоялось только что, и уже сейчас более 400 дизайнеров из России и ближнего зарубежья представляют здесь свои коллекции. В проект вошли не только модельеры из России, но и дизайнеры стран Балтии, Белоруссии, Украины, Грузии, Азербайджана, Казахстана. Уже сейчас в бутике можно найти вещи от таких брендов, как:

Инна Штрем, Сергей Гнатовский, Ольга Куницина, Лиза Муромская, Павел Ерокин, Лия Гуреева, Сергей Губанов, Парфюмерный Дом Моды, Russo Fabelo, LYNO, Юлия Зайцева, DEMURYA, Ellif, Наталья Удовиченко, Amano, Perversus, Елена Лебединская, In Dreams, Be WoW, LORK, Ольга Плёнкина, Kravets, Рина Поплавская, Brassorti, Brocard, Русские Сезоны, Марта Дума, Mari»s Bag, Елена Шипилова, Panafics и другие. И это только начало!

Реализация проекта принадлежит компании «Russian Fashion Roots» и ее гендиректору – основательнице одноименного модного бутика и интернет-магазина Russian Fashion Roots, модному обозревателю, ведущей авторской программы о российской моде на телевидении Асе Рязанкиной. Ася много лет работает в модном ритейле, каждый сезон тщательно анализирует новые тренды и отбирает для своих мультибрендовых магазинов лучших производителей и самых творческих представителей индустрии. Именно поэтому в коллекциях Дома Российской Моды также всегда будет место как молодым и начинающим дизайнерам, так и уже известным российским кутюрье.

Ну, а помимо интересного ассортимента, в Доме российской моды будут проходить регулярные мероприятия – пресс-дни, выставки, фотосессии, презентации, самые различные акции с участием музыкантов, актеров, шоуменов и, конечно, регулярные показы новых коллекций.

«Дом Российской Моды», Ул. Киевская д.2, 3 этаж ТГК Киевский

Instagram: @russianfashionhouse